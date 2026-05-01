最新情報を旭川東警察署前から中継で伝えてもらいます。死体損壊の疑いで逮捕された、旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者３３歳は、こちらの旭川東警察署で取り調べを受けているとみられます。鈴木容疑者は３月３１日ごろ、動物園に妻の鈴木由衣さん３３歳の遺体を運び込み、焼却するなどして損壊した疑いがもたれています。警察によりますと、園内の焼却炉から由衣さんの遺体の一部が発見され、鈴木容疑者は「間違いありません」