政府は、第2弾となる石油の「国家備蓄」の放出を1日未明から始めました。政府は、1日午前1時に第2弾の国家備蓄の放出を、茨城県神栖市にある「鹿島原油タンクヤード」で始めました。2日以降も鹿児島県の志布志など10か所の基地から国内消費の20日分程度の石油を順次放出する予定です。政府は3月中旬から備蓄放出を始めていますが、4月28日時点で国家備蓄、民間備蓄などあわせて211日分が残っています。政府は、備蓄放出と代替調達