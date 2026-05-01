◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で毎日放送系の中継ゲストを務めた。2回の巨人の先制場面での阪神の守備シフトを問題視した。巨人は2回にダルベック、大城が連続四球を選び、増田陸も死球で無安打で無死満塁。阪神はここで前進守備を取ったが、平山の打球は中前に抜け、2点の先制を許した。岡田顧問は「だからこうなるんよね。四球、四球、死球で自