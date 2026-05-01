俳優の石黒賢が１日、今季限りでの引退を決めた錦織圭にねぎらいのコメントを寄せた。父・修氏は日本人初のプロテニス選手で、自身も大学までテニス部だった石黒は「２００８年のウィンブルドンで初めて錦織圭選手の試合を見てから、もう１８年も経つのですね。身体を酷使するテニスの世界で智力とセンス溢れる技術に魅了され続けて来ました」とたたえ、「コートを離れれば穏やかで飄々とした素顔そのギャップも大きな魅力で