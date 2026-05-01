5月1日は働く人たちの祭典「メーデー」です。石川県内の労働組合は、各地で春闘の状況などを報告する集会を開きました。このうち、金沢市の四高記念公園で行われた連合石川主催の集会には、雨の中、例年通りとなる約1000人が参加しました。「ガンバローガンバローガンバロー」連合によりますと、ことしの春闘は賃上げについて、現在のところ、加盟する163組合のうち118組合が妥結に至りました。