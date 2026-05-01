歌手の中尾ミエ（７９）が１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。芸能界の大先輩にもの申す一幕があった。ＹＥＳかＮＯかで答える、この日の「週間バズリニュース」のコーナーで「あなたには一言申したい大御所がいる？」と聞かれた中尾は堂々と「いる」の札を上げた。「今、いる」と話し出したところでＭＣのミッツ・マングローブに「大御所で？誰ですか？