◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）阪神は初回、満塁の好機に先制点を挙げることができなかった。１死から福島が右中間への二塁打で出塁し、森下の内野安打、佐藤のヒットで満塁の好機を作った。だが、大山の投ゴロで三塁走者の福島が本塁を狙うも判定はアウト。この判定に藤川監督がリクエストを要求したものの、覆らなかった。続く小幡も空振り三振に倒れた。