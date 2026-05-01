高槌 七海 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。よろしくお願いします。きょう1日は、変わりやすい天気でしたね。小野 和久 気象予報士：はい、テレビ金沢前は雨は降っていないのですが、風が少し強めです。寒いのでコートを羽織りました。テレ金ちゃんも冷たい風に耐えているようです。では この先の天気のポイントを見ていきましょう。 小野：石川県内で降っている雨は1日夜中にはやんで、あす2