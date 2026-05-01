俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，のドレス姿が話題を呼んでいる。１日にインスタグラムで「マラケシュにて開催された、ルイ・ヴィトンの２０２６年新作ハイジュエリー・コレクション「ＭＹＴＨＩＣＡ（ミシカ）」のローンチイベントに参加させていただきました」と始めると、ゴールドのドレスに身を包んだ写真を公開。「神話をモチーフにした『ミシカ』は、芯の強いヒロインが成長していく物