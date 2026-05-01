◆アイスショー「ブルーム・オン・アイス」（１〜２日、兵庫・尼崎市尼崎スポーツの森）３月の世界ジュニア選手権で前人未到の４連覇を達成した島田麻央（木下グループ）が１日、昼公演の終了後に取材に応じた。三浦璃来さんと木原龍一さんの“りくりゅう”と共演し、「３年前に一緒に出させてもらった、このブルーム・オン・アイスは思い出になっている。また一緒に出られて本当にうれしい」と笑顔。続けて「憧れの存在。いつか