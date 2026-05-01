◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（１日・マツダスタジアム）歌手のＤｒｅａｍＡｍｉが来場した。試合前にスペシャルパフォーマンスとしてディズニーアニメーション映画「ズートピア２」の日本版プロモーションソング「Ｚｏｏ〜君がいるから〜」を披露。国歌独唱も務めた。スタンドからは大きな拍手が送られ「普段の環境と違って新鮮でした。温かく迎えていただき、楽しませていただきました」と笑顔で振り返った。Ｄｒｅ