【モデルプレス＝2026/05/01】元SKE48の山内鈴蘭（31）が5月1日、自身のInstagramを通じて結婚を発表した。【写真】元SKE美女、結婚相手と寄り添う2ショット◆元SKE48山内鈴蘭、結婚発表山内は「ご報告」と題し、手書きの書面を公開。「私事でございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と報告した。続けて「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さ