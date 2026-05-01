作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00〜19:55）。4月26日（日）の放送は「村上RADIO〜掘り出し物ヴォーカル・ナイト〜」をオンエア。村上さんが世界中の中古レコードショップのバーゲン・コーナーで100円〜200円相当という驚きの価格で購入してきたディスクから見つけ出した、掘り出し物の名曲をジャンルレスでお届けしました。この記事では、前半2曲について