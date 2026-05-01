高知市の小学生が食育の一環として、泥だらけになりながら田植えを体験しました。高知市の五台山小学校では、食育の一環として日頃食べているコメについて学ぶ体験学習を毎年続けています。5月1日は、5年生と6年生の27人に加えて、五台山保育園の子どもたち13人も参加。地元の生産者の田んぼでカグラモチという品種のもち米の苗を1束ずつ手で植えていきました。■参加した児童「ヌルヌルで気持ち悪かったが、やってみると楽しかっ