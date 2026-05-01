市場では介入ポイントを予測する動きも、フィボナッチポイントを参照＝ロンドン為替 昨日の160.72レベルから155.57レベルまで、本日の157.33レベルから155.50レベルまでの急速な円買い・ドル売りの動きが観測された。「30日の為替介入規模は約5.4兆円の可能性、日銀当座預金が示唆」との報道が伝わっている。市場では介入ポイントを探る上でテクニカルポイントを参照する動きがみられている。 ２月から４月にかけてのレ