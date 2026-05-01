コッハー・オーストリア中銀総裁 経済情勢は依然として3月に公表されたECBの基本シナリオに近い その一方で、インフレ見通しは悪化しており、長期化する可能性もある 現時点のデータから、物価の広範な上昇や二次効果を確認するにはまだ時期尚早だ しかし、エネルギー価格が高止まりすればするほど、そうした動きが生じる可能性は高まる 政策金利据え置きで、当局者は中東危機が長期的なインフレを招