子どもたちに森林保全の大切さについて知ってもらおうと、高知県大月町の黒潮実感センターが小学校で特別授業を行いました。5月1日の特別授業に参加したのは大月小学校の6年生16人です。この授業は子どもたちに森の大切さや森を育む微生物の役割について知ってもらおうと、黒潮実感センターが毎年企画しているもので、今回は大月小学校の近くの山で行われました。子どもたちは普段はあまり意識することのない放置林と