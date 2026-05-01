ゴールデンウィークに高知市を訪れる観光客に、ジョン万次郎のドラマ化決定をPRする吊り下げ看板が高知市の中心商店街にお目見えしました。高知市帯屋町のアーケードにお目見えした吊り下げ看板。● 岡田麗奈記者「ジョン万のドラマを記念して吊り下げ看板が設置されました」看板は縦2.5メートル横4メートルの目立つサイズで、高知県土佐清水市にあるジョン万次郎の銅像やジョン万次郎資料館