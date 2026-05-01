いよいよ本格的にGW突入ということで、車で出かける人も多いと思いますが、渋滞が増えたり強引なドライバーや逆走車に遭遇するなどして、思わぬ事故に巻き込まれる心配も増えます。悲惨な事故の被害者にも加害者にもならないために、注意するべきポイントを専門家に教えてもらいました。2026年のゴールデンウイークは最大12連休。あす5月2日から本格的な連休突入で車での遠出を考えている方人もいると思いますが