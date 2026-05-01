東海道新幹線は、停電が発生したため、豊橋～小田原の上り線で運転を見合わせています。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 豊橋～小田原 上り線で運転見合わせ（1日午後6時55分現在） JR東海によりますと、架線に飛来物が付着していることを確認した運転士が、強制的に送電を停止させるスイッチを押したためだということです。 飛来物の取り除き作業は、午後7時ごろから開始する見込みだということです。