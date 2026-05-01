◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で毎日放送系の中継ゲストを務めた。阪神は初回に福島、森下、佐藤輝の3連打で、田中将に対して1死満塁のチャンスを築いたが、大山の投ゴロで福島がホーム憤死。「田中（将）がよく捕って、投げた」というプレーはリクエスト検証でも判定は覆ることはなかった。前日4月30日のヤクルト戦で4安打の小幡も3球三振に倒れた