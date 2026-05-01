◇セ・リーグ中日―広島（2026年5月1日マツダ）中日の細川成也外野手（27）が、1日の広島戦でヒヤリとする一幕があった。初回、小園の左翼線への打球を追った際に、フェンスに激突。起き上がって、守備位置まで戻ったが、その際に肋骨の付近を触って顔をしかめる場面があった。この様子はネットでも話題となり、Xでは「細川肋痛めたとかやめてくれよー？」「細川成也選手、フェンスに激突していたけど大丈夫？？？」「