◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(1日、甲子園球場)阪神の先発マウンドにあがっている村上頌樹投手。初回は三者凡退とするも、2回には四死球で無死満塁のピンチを招き、先制点を献上しました。先頭で迎えた巨人・ダルベック選手に四球を許すと、続く大城卓三選手には全球ボールで連続四球とします。さらに続く増田陸選手には2球目のツーシームがすっぽ抜け死球。ノーアウトながら満塁のピンチを招きました。続く平山功太選手には3