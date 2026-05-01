「幕張の防波堤」と称されたロッテの元守護神・小林雅英氏がロッテ―西武戦（ZOZOマリンスタジアム）で始球式を行った。イベント「TEAM26デー」の一環で、昨年に続いて登場。強風が吹く中でマウンドに上がるとノーバウンド投球でスタンドを沸かせた。「風速15メートル出ていましたが、久しぶりにマリンの風を正面から受けて『懐かしいな』と。よくこんなところで野球やってたなって改めて思い出しました」と小林さん。球速