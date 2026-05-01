大分県警本部大分県豊後大野市の山中に女性＝当時（18）＝の遺体を遺棄したとして、死体遺棄の疑いで逮捕された大分市の無職姫野忠文容疑者（58）が殺害を認め「凶器のナイフと女性のスマートフォンを海に捨てた」と供述していることが1日、分かった。県警は供述に基づきナイフとスマホを発見、殺人容疑で2日にも再逮捕する方針を固めた。捜査関係者が明らかにした。司法解剖の結果、死因は頸髄損傷でほぼ即死だった。県警は他