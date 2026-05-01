ラグビーリーグワン1部の神戸は、あす2日に第17節三重戦（花園）を迎える。前節から先発6人を変更。ニュージーランド代表No・8アーディ・サベアや日本代表SO李承信らがメンバーから外れた一方、PR渡辺隆之が今季初めて先発出場することになった。日本代表キャップ10を誇る実力者は言葉に力を込めた。「準備はずっとしてきたので。自分の仕事をやり切ることにフォーカスしています。自分の強みはセットプレーやスクラム。（相