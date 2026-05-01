藤田ニコルさんタレントの藤田ニコルさん（28）が1日、自身のインスタグラムなどで第1子を出産したことを発表した。所属事務所によると、女児という。藤田さんは、夫で俳優の稲葉友さん（33）と連名で「かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントした。