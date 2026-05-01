「阪神−巨人」（１日、甲子園球場）阪神は一回、１死満塁の絶好機。大山は投前へ高くはずむゴロとなった。田中将が処理して本塁へ送球。三走・福島は本塁へヘッドスライディングで突入したが、間一髪アウト判定となった。藤川監督はリクエスト。球場内にリプレーが流れると、阪神ファンからも歓声がわき起こったが、判定は変わらずアウトとなった。微妙なタイミングだったこともあり、甲子園はどよめき。２死満塁で小幡