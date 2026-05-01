大相撲夏場所（１０日初日）に向けた横綱審議委員会の稽古総見が１日、両国国技館で一般公開され、約５５００人が来場した。横綱昇進後初の優勝を目指す豊昇龍は３大関と胸を合わせ、横綱、大関では最多の１７番取った。「悪くない。ちゃんと力を出せて良い稽古になった」と納得の表情。春場所を制して大関に復帰した霧島は１４番取り、低い姿勢でまわしを取る持ち前の攻めが光った。初の大関カド番で、左足小指骨折で春巡業