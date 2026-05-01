世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。4月28日（火）に放送された同番組に、ウッディや阿部寛などのモノマネで知られる都留拓也と尾身智志によるお笑いコンビ・ラパルフェが出演した。【映像】「誰が金出すんだよ！！」令和ロマン・くるまのイライラが爆発!?モノマネ芸人に関するトークのなかで、永野は「モノマネは似てるの