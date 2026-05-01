【第20話1】 5月1日公開 第20話1を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月1日、塩野干支郎次氏によるマンガ「女神の加護を受けしママのサーガ」第20話1をCOMIC Y-OURSで公開した。 第20話1では、邪神・デスビキニーネの信徒に誘拐されてしまったカイン。邪教徒たちはこれから行なわれる儀式にカインが必要だというが……。 COMIC Y-OURS「女神の加護を受けしママの