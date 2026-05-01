5月1日、B2東地区の青森ワッツは選手契約情報を公開。ミサカボベニと大髙祐哉を自由交渉選手リストに公示したことを発表した。 埼玉県出身で現在26歳のミサカボは、190センチ94キロのスモールフォワード。埼玉栄高校から白鷗大学へ進み、2022－23シーズンに地元のさいたまブロンコスに入団し3シーズンを過ごす。そして今シーズン開幕前に青森へ移籍し、56試合に出場して1