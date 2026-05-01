Bリーグは5月1日、「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」のチケット販売概要を発表。同イベントは5月29日に東京ガーデンシアターで開催予定。レギュラーシーズンの活躍を称える各賞の表彰が行われ、選手やヘッドコーチ、審判などが出席する。 チケットは5月14日18時15分から販売開始。アリーナ席2万円をはじめ、バルコニー席など複数の価格帯が用意され、Bリーグ