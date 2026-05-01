きょう（1日）午前8時半ごろ、瀬戸中央道の早島IC付近で大型トラックが炎上しました。 【画像を見る】黒煙を上げて炎上する大型トラック これにより、早島ICを含む一帯が一時通行止めとなりました。 「大型トラックのヘッド部分から出火」と通報 警察によりますと、午前8時29分、早島料金所の職員から「大型トラックのヘッド部分から出火している」と通報があったということです。トラックは黒煙を上げて炎上しましたが、火は