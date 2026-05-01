『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ら大型タイトルが劇場にひしめく2026年のゴールデンウィーク。その中で、4月29日に公開された実写映画『SAKAMOTO DAYS』が話題を集めている。 参考：『ブルーロック』潔世一役・高橋文哉は解釈一致？“ハマり役”を期待できる3つの理由 漫画・アニメ原作の実写化に対して、観客の目は年