箱根駅伝3連覇を達成した青山学院大学の佐藤愛斗（25）のヘアカット動画が話題になっている。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 佐藤は美容師に「夏なんで短いのもありだなって思うんですけど、ちょっとセットがめんどくさいんでどうしようかな」と相談。自身のMBTIについてなど美容師と会話を楽しみ、爽やかなヘアスタイルに変身