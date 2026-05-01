トロント・ブルージェイズが4月26日、Instagramを更新。ゲレーロ・ジュニア（27）らが岡本和真（29）に水を浴びせる動画を投稿した。 【画像】「なんて素敵」吉田正尚が家族と触れ合う“親子ショット”公開愛娘の誕生日をお祝い 「Vladdy gave Kaz a warning あの水はとても冷たかったようだ」と投稿されたのは、ゲレーロ・ジュニアがベンチで不敵な笑みを浮かべながらウォータージャグ