日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限7494(7476) 9月限32(32) TOPIX先物 6月限 12685( 12685) 日経225ミニ 5月限4443(4443) 6月限194288(194288