日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限9967(7508) 9月限 6( 6) TOPIX先物 6月限 15416( 14709) 日経225ミニ 5月限 14928(3928) 6月限128687(128687