日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万8500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 96(79) UBS証券 20(20) BNPパリバ証券 20(20) 松井証券20(20) ソシエテジ