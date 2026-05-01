日本取引所が公表したオプション手口情報によると、1日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 32(32) SBI証券 29(19) ソシエテジェネラル証券10(10) 松井証券10(10)