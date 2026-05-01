大阪6月限 日経225先物59420-110（-0.18％） TOPIX先物3721.0-23.0（-0.61％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比110円安の5万9420円で取引を終了。寄り付きは5万9700円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9830円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。開始直後につけた5万9880円を高値に軟化し、現物の寄り付き後ほどなくして5万9420円まで下げる場面もみられた。だが