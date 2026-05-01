国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」を戦い、神奈川県川崎市を本拠地とするNECレッドロケッツ川崎。その魅力を多角的に伝える公式応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）の5月放送分は、ファンから大きな反響を呼んだ「日本代表4選手による座談会」がアンコール放送される。 5月の放送では、2025年世界バレーの激闘を終えた直後に収録された、山田二千華、佐藤淑乃、中