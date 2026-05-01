長く親しまれてきた景色にしばしの別れ 「桜のトンネル」で始まった、老木の伐採。長年親しまれてきた景色がしばらく「お預け」です。 【写真を見る】「桜のトンネル」で伐採されるソメイヨシノの木 伐採が進められているのはソメイヨシノの木。5月1日朝、神戸市灘区にある桜の並木道では、市が委託した作業員によって次々に木が伐採されました。 桜の名所に異変内部がむき出しになったりキノコが生えているものも… 南北約