栃木県の御料牧場に到着された天皇、皇后両陛下と愛子さま＝1日午後（代表撮影）天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは1日、静養のため、栃木県の御料牧場に入られた。1週間程度滞在する。御料牧場での静養は2年ぶり。ご一家は車で到着した。集会所で福田富一知事らが出迎え、天皇陛下は「楽しみにしてきました」、皇后さまは「緑が鮮やかで」と笑顔で話した。御料牧場は高根沢町と芳賀町にまたがり、皇室用の乗用馬や家畜を飼育