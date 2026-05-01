日本水連の倉澤利彰競泳委員長は1日、愛知・名古屋アジア大会（9月開幕）などの代表に選ばれていた男子背泳ぎの松山陸（24）＝ガスワン＝が代表を辞退したと発表した。3月の代表合宿で行動規範に違反する行為があった。