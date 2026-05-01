【エルサレム共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は4月30日、イスラエルがイランからの攻撃を受けていたアラブ首長国連邦（UAE）に、最新鋭のレーザー迎撃システムを供与したと伝えた。米メディアによると、イスラエルはUAEに対し、防空システム「アイアンドーム」を国外向けに初めて提供していた。FTによると、UAEはイスラエルから軽量の監視システム「スペクトロ」の供与を受け、イランから飛来する攻撃型無人機シャヘ