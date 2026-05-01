俳優の石黒賢（60）が1日、今季限りでの現役引退を発表した男子テニスの錦織圭（36＝ユニクロ）にねぎらいのコメントを寄せた。石黒は「2008年のウィンブルドンで初めて錦織圭選手の試合を見てから、もう18年も経つのですね」と振り返り、「体を酷使するテニスの世界で智力とセンスあふれる技術に魅了され続けてきました。コートを離れれば穏やかで飄々（ひょうひょう）とした素顔そのギャップも大きな魅力です」と錦織の魅