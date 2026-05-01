プロｅスポーツチーム「ＶＡＲＲＥＬ」は１日、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（２８）が加入すると発表した。今後はプロスケーターの活動と並行して、イベントなどに参加するという。宇野は「今後は趣味の領域を超えて、ゲームにガチで取り組む姿勢をみなさんに届けたい」とコメントした。