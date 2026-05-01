高橋一生が主演し、利重剛が監督・脚本を務めた映画『ラプソディ・ラプソディ』より、主人公・幹夫（高橋）が、自分と勝手に籍を入れていた見知らぬ妻・繁子（呉城久美）を追いかけ、横浜の街を全力疾走する姿を捉えた本編映像が解禁された。【動画】出会えたはずの“妻”に、なぜか全力で逃げられる!?『ラプソディ・ラプソディ』本編映像利重剛が『さよならドビュッシー』以来13年ぶりにメガホンをとった本作は、“絶対に怒ら